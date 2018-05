Buhrow räumt Fehler im Umgang mit Belästigungsvorwürfen ein

Tom Buhrow, Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), hat im Umgang mit Vorwürfen von sexueller Belästigung gegen Mitarbeiter des Senders drei Fehler eingestanden.



WDR-Intendant Tom Buhrow nannte dabei unter anderem die Ermahnung eines Fernseh-Korrespondenten. Dieser hatte 2010 Hinweise auf sexuelle Belästigung an Verantwortliche im Sender weitergegeben und musste danach arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchten.



Die Ermahnung sei "rückblickend ein Fehler, weil sie einen völlig falschen Eindruck erweckt hat", sagte Buhrow in einem Interview mit dem Magazin "journalist". Die Begründung war damals gewesen, dass man die Vorwürfe trotz sorgfältiger Prüfung nicht habe belegen können und sie deshalb nicht wiederholt werden dürften. Der Fall lag noch vor Buhrows Amtszeit.