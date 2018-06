Bullock statt Clooney - "Ocean's 8" setzt auf Frauenpower

George Clooney machte es als Gauner in der "Ocean's"-Trilogie vor. Jetzt werden Danny Ocean & Co. durch ein reines Frauenteam um Sandra Bullock ersetzt: Sie wollen Diamanten bei der Met-Gala rauben.



Von dem charmanten Gauner Danny Ocean, gespielt von George Clooney, ist in "Ocean's 8" nicht mehr viel übrig. Sein Marmorgrabstein hat die Inschrift 1961 - 2018, seine gerissene Schwester Debbie (Sandra Bullock) gibt nun den Ton an. Doch gleich die erste Szene in der neuen Gangsterkomödie ist eine Hommage an die Hit-Trilogie von Steven Soderbergh, der als Regisseur von 2001 bis 2007 für seine drei "Ocean's"-Filme Stars wie Clooney, Brad Pitt und Matt Damon für große Diebesfeldzüge vor die Kamera holte.