"Bullyparade – Der Film" bricht Rekorde bei Amazon Prime Video

Bereits der Start im Kino im Jahr 2017 bescherte der Bullyparade den stärksten deutschen Kinostart seit zwei Jahren - nun passiert ähnliches beim Streaming-Angebot.



Seit drei Wochen ist der Film nun auch bei Amazon Prime Video zu sehen. Damit feierte zum ersten Mal ein Kinoerfolg nur sechs Monate nach Kinostart Bildschirm-Premiere bei einem Video-Streaming-Dienst.