"Bullyparade" kommt 2018 zu Amazon

Die "Bullyparade" ist zurück. Zuerst sorgt sie nächsten Sommer für möchtig Bewegung bei den Lachmuskeln, 2018 wird sie dann beim Streamingdienst Amazon zu sehen sein.



Am 20. Juli 2017 kommt "Bullyparade - Der Film" in die deutschen Kinos und vereint nach langer Abstinenz die Comedians Michael Bully Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz erneut in einem gemeinsamen Kinoabenteuer. Wer lieber zuhause auf dem Sofa lacht statt im Kinosaal, der kann sich allerdings ebenfalls bereits einen Termin vormerken. Sechs Monate nach Kinostart können Amazon Prime Kunden auf die "Bullyparade - Der Film" zugreifen und herzlich lachen.