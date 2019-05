BumerangTV: Neue Streamingplattform für fremdsprachige Inhalte

Das Start-up BumerangTV feiert Deutschland-Premiere. Die kostenlose Streamingplattform zeigt ab sofort bekannte TV-Produktionen aus der Türkei und Spanien in Originalsprache und deutscher Synchronisierung.



Serien wie die bekannte türkische TV-Produktion "Das Osmanische Imperium" können dank BumerangTV jetzt auch in Deutschland gestreamt werden. Der Streamingdienst versorgt seine Nutzer auch in der Bundesrepublik, in der Schweiz und Österreich ab sofort mit fremdsprachigen Serien.