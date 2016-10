Bund: 1,8 Millionen Euro für Programmkinos und Verleiher

Der Bund hat Programmkinos und Verleiher mit 1,8 Millionen Euro bedacht. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sieht in Deutschland ein "vielfältiges und auch künstlerisch ambitioniertes Filmangebot".



In Hamburg sind am Donnerstagabend die Kinoprogramm- und Verleiherpreise vergeben worden. Insgesamt wurden 204 Filmtheater mit dem Kinoprogrammpreis 2016 ausgezeichnet, teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit. Die Preisgelder waren um 300.000 Euro auf 1,8 Millionen Euro aufgestockt worden.