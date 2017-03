Bund fördert Breitbandausbau mit knapp einer Milliarde Euro

Um sein Breitbandziel bis 2018 zu erreichen, investiert der Bund noch einmal kräftig. Der Breitbandausbau vor allem in den ländlichen Gebieten soll noch einmal mit 935 Millionen Euro gefördert werden.



Der Bund fördert mit weiteren 935 Millionen Euro den Ausbau des schnellen Internets in ganz Deutschland. Zusammen mit Mitteln von Kommunen und Firmen würden so insgesamt Investitionen von 2,2 Milliarden Euro ausgelöst, sagte Infrastrukturminister Alexander Dobrindt (CSU) am Dienstag anlässlich der Übergabe von 165 Förderbescheiden in Berlin. Verlegt werden könnten nun 84.000 Kilometer Glasfaserkabel, rund 860.000 Haushalte und Unternehmen könnten Breitband-Anschlüsse erhalten.