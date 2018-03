Bund und Länder wollen Digitalisierung des Hörfunks vorantreiben

Vertreter von Bund und Ländern haben sich für eine schnellere Digitalisierung des Rundfunks ausgesprochen. Beim Netzwerkevent "DAB+ im Dialog" erläuterten nun Vertreter der Regierung ihre Pläne.



Eine gesetzliche Neuregelung soll das Digitalradio als niedrigschwelliges Medium zu stärken. Raab kündigte auf der Netzwerkveranstaltung "DAB+ im Dialog" in der Landesvertretung Rheinland-Pfalz nun als konkreten Schritt in die Richtung eine neue Gesetzesinitiative an.



Mit Blick auf den am Montag unterzeichneten Koalitionsvertrag sagt Heike Raab, rheinland-pfälzische Staatssekretärin und Bevollmächtigte beim Bund und in Europa, für Medien und Digitales, dass die Regelungen zur Interoperabilität in § 48 Telekommunikationsgesetz (TKG) angesichts der veränderten Anforderungen an den digitalen Hörfunk ausdrücklich weiterentwickelt werden müssen.