Bund verabschiedet neues Filmförderungsgesetz

Eine bessere Förderung des deutschen Films hat sich die Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben. Nun wurde eine Novelle des Filmförderungsgesetzes verabschiedet.



Die deutsche Filmförderung soll in Zukunft gezielter Qualitätsfilme fördern und damit eine Streuung der Gelder auf zu viele Projekte vermeiden. Der Bundestag beschloss am Donnerstag eine Novelle des Filmförderungsgesetzes. Demnach sollen vom 1. Januar an die Fördermittel auf weniger, dafür aber erfolgversprechendere Filme konzentriert werden. Mit dem neuen Gesetz könnten künstlerische Ideen und wirtschaftliche Wagnisse, wie zuletzt Maren Ades "Toni Erdmann", auch in Zukunft weiter möglich sein, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Außerdem werden die Fördergremien verschlankt und geschlechtergerecht besetzt.