Bundesanstalt verteidigt Verkauf von Cyberbunker an der Mosel

Nach dem Auffliegen eines Darknet-Rechenzentrums in einem ehemaligen Bundeswehr-Bunker an der Mosel hat die für den Verkauf verantwortliche Bundesanstalt ihr Vorgehen im Jahr 2013 verteidigt.



Ermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA) gegen den Käufer des Bunkers seien erst zwei Jahre nach dem Erwerb aufgenommen worden, teilte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) in Bonn am Donnerstag mit. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.