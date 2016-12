Bundesgerichtshof legt Telekom-Prozess neu auf

Der Prozess der Anleger gegen die Telekom wegen fehlerhafter Prospekte kommt ein weiteres Mal vor den Bundesgerichtshof. Gegen den Musterentscheid des Oberlandesgerichts Frankfurt wurde eine Rechtsbeschwerde eingelegt.



Um die Jahrtausendwende waren viele Menschen im Börsenfieber. Ein Prospekt der Telekom im Jahr 2000 hat aber vielen Anlegern riesige Verluste eingebracht. Erst im Jahr 2014 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass dieses Prospekt einen schweren Fehler enthielt, doch zu einem Schadensersatz durch die Telekom ist es bisher nicht gekommen. Nun wird der Fall erneut vor dem BGH verhandelt.