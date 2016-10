Bundeskanzlerin Merkel eröffnet Medientage München

Wenn am Dienstag die diesjährigen Medientage München ihre Pforten öffnen, wird Bundeskanzlerin Angela Merkel die Fachtagung eröffnen. Hauptthema wird in diesem Jahr der Einfluss von Social Media auf das Medienverhalten sein.



Immer mehr Menschen lesen nur noch das, was andere ihnen in sozialen Medien empfehlen. Welche Folgen das hat, ist das Hauptthema der diesjährigen Medientage München, die am Dienstag (25.10.) mit einem politischen Stargast beginnen: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält die Eröffnungsrede des dreitägigen Branchentreffens. Auch ein Grußwort von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) ist geplant. Zu den rund 90 Veranstaltungen werden 400 Referenten und mehr als 6000 Besucher erwartet.