Bundeskanzlerin Merkel mahnt zu mehr Vorsicht im Netz

Gefährliches Neuland: Mit Ausblick auf den bevorstehenden "Safer Internet Day" empfiehlt die Kanzlerin den Web-Usern unter anderem starke Passwörter. Auch soll Bewusstsein für Datensicherheit in Zukunft schon verstärkt in den Schulen vermittelt werden.



Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht beim Thema Sicherheit im Internet auch die Bürger in der Pflicht. Die Sicherheit müsse einerseits durch den Staat gewährleistet werden, andererseits sei aber "jeder Einzelne auch ein Stück weit verantwortlich, sorgsam mit den eigenen Daten umzugehen". So äußerte sich die Kanzlerin zum Thema Datensicherheit in einer Videobotschaft – der "Safer Internet Day" am kommenden Dienstag wirft seinen Schatten voraus.