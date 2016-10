Bundeskanzlerin Merkel will mehr Tempo bei Digitalisierung

Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt den Brexit-Entschluss der Briten zum Anlass, um auf ein rascheres Tempo bei der Digitalisierung zu drängen.



Als Konsequenz aus der Entscheidung der Briten für einen EU-Austritt dringt Bundeskanzlerin Angela Merkel auf raschere Entscheidungsprozesse in Europa, etwa im Bereich der Digitalisierung. Der Brexit-Entschluss sei ein schwieriger Einschnitt für Europa, sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch in Berlin auf dem Unternehmertag des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen (BGA). Es seien aber nicht Vertragsänderungen nötig, sondern schnellere Beschlüsse in manchen Bereichen. "Das Tempo der Digitalisierung, die Veränderung der Unternehmensstruktur, die Veränderung der Anwendungsmöglichkeiten und die Geschwindigkeit europäischer Rechtssetzung klaffen meilenweit auseinander", sagte Merkel. "Wir müssen in den Entscheidungen schneller werden."