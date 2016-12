Bundeskartellamt stellt Verfahren gegen Deutsche Funkturm ein

Die Deutsche Funkturm GmbH aus Münster ist einer Strafe durch das Bundeskartellamt entgangen. Aufgrund einer Anpassung der Preisgestaltung stellte die Behörde ein Kartellverwaltungsverfahren ein.



Keine Strafe durch das Bundeskartellamt muss die Deutsche Funkturm GmbH aus Münster mehr fürchten. Das bereits im Januar 2015 eingeleitete Kartellverwaltungsverfahren wurde eingestellt, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.