Bundesliga-Auftakt live bei Eurosport und ZDF

Der Saison-Auftakt der Bundesliga kommt ausnahmsweise in Free- und Pay-TV. Vom 2. Spieltag an zeigt Eurosport die weiteren Freitagsspiele als Bezahlvariante.



Fußball-Live-Übertragungen sind mittlerweile fast zur Gänze aus dem Free-TV verschwunden. 1. und 2. Bundesliga sind im Regelfall nur als Zusammenfassungen zu sehen.

Doch Ausnahmen bestätigen die Regel. So wird das Bundesliga-Auftaktspiel am morgigen 24. August ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen. Experte Oliver Kahn und Moderator Jochen Breyer begrüßen die Zuschauer zur Vorberichterstattung und der (Halbzeit-)Analyse. Béla Réthy wird das Top-Spiel zwischen dem Rekordmeister Bayern München und Champions-League Teilnehmer TSG Hoffenheim kommentieren.



Das ZDF überträgt wie im letzten Jahr an insgesamt drei Spieltagen die Freitags-Begegnung live. Dazu gehört neben dem Saisonauftakt im August das letzte Spiel der Hinrunde am 17. Bundesligaspieltag im Dezember und die Partie zum Rückrundenauftakt im Januar. Ansonsten müssen Free-TV Zuschauer auf die Zusammenfassungen in der Sportschau zurückgreifen.

Auch Eurosport überträgt den Auftakt-Hammer



Alle 30 Freitags-Begegnungen sind im Pay-TV über das Eurosport-Paket auf Eurosport 2 HD Xtra über HD Plus zu empfangen, sowie online im Eurosport Player.



Für Eurosport wird Philipp Eger das erste Saisonspiel kommentieren. Matthias Sammer und Jan Henkel übernehmen die Vorberichte und Halbzeitanalysen. Außerdem live auf Eurosport sind die fünf Spiele am Sonntagmittag um 13.30 Uhr, die Montagabendspiele um 20.30 Uhr, als auch die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga) am Ende der Saison.