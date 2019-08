Bundesliga, DFB-Pokal & Champions League live hören mit Alexa

Amazon-Kunden haben die Möglichkeit, ab sofort Bundesliga, den DFB-Pokal und Champions League kostenlos per Audio-Streaming anzuhören.



Pünktlich zum Start des DFB-Pokals und der neuen Bundesliga-Saison 2019/2020 sind sämtliche Audio-Fußball-Inhalte bei Amazon kostenlos verfügbar. Ab sofort können alle Amazon-Kunden die Spiele der Bundesliga, 2. Bundesliga, des DFB-Pokals sowie alle Begegnungen der deutschen Teams in der UEFA Champions League per Audio-Stream live verfolgen.Dazu benötigt man nur ein Amazon-Konto.



Los geht's bereits an diesem Wochenende vom 9. bis 12. August mit allen Spielen der 1. Runde des DFB-Pokals. Fußballfans können sich weiterhin auf technisch herausragendes Audio-Streaming von Amazon freuen - und das alles vollständig kostenlos.





Gleichzeitig werden die Sprachbefehle für Echo und Alexa-fähige Geräte deutlich erweitert, um den Zugang zu den Fußball-Inhalten bei Amazon live und on-Demand noch einfacher zu gestalten. Hierfür wurde eigens ein Alexa-Skill entwickelt, der mit dem einfachen Sprachbefehl "Alexa, öffne Live-Fußball" auf allen Alexa-fähigen Geräten gestartet werden kann und über die verfügbaren Fußball-Inhalte informiert. Alle Sprachbefehle befinden sich auf dem offiziellen Amazon-Blog unter: http://ots.de/6BAXEv



Das umfangreiche Livestreaming-Angebot bei Amazon als offizieller globaler Audio-Partner der Bundesliga deckt seit der Saison 2017/2018 jede Begegnung ab. Alle Partien der Bundesliga, 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung werden auch zur neuen Saison in voller Länge übertragen und durch jeweils 15 Minuten Vor- und Nachberichterstattung sowie eine Halbzeitanalyse flankiert. Bei Parallel-Spielen gibt es weiterhin zusätzlich die beliebte 90-minütige Amazon Konferenz ohne Unterbrechung. Match-Highlights sind 15 Minuten nach Abpfiff bereits on-Demand verfügbar.



Neu in diesem Jahr ist zudem die wöchentliche Bundesliga-Zusammenfassung "Lage der Liga" mit allen Infos und den emotionalsten Momenten der jeweiligen Spieltage. Exklusive Bundesliga-Interviews mit Spielern, Trainern und Fußball-Funktionären runden das redaktionelle Angebot bei Amazon ab. Das Reporter-Team wird auch weiterhin von Lead-Kommentator Marco Röhling angeführt.



Die Audio-Fußball-Berichterstattung bei Amazon umfasst: