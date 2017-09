Bundesliga: Der fünfte Spieltag auf Sky

Der fünfte Spieltag der Bundesliga auf Sky verspricht Hochspannung. Am Dienstag trifft Schalke auf Bayern und der HSV gibt sich am Mittwoch ein Stelldichein beim BVB.



Diesen Dienstag und Mittwoch werden neun Bundesligapartien ausgetragen. Sky sendet den kompletten fünften Spieltag live und exklusiv. Wahlweise können die Spiele einzeln oder in der Original Sky Konferenz genossen werden.