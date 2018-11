Bundesliga-Endspurt: Dortmund gegen Gladbach läuft im Free-TV

Vor Weihnachten geht es in der Fußball-Bundesliga nochmal richtig zur Sache. In zehn Tagen werden insgesamt 27 Spiele auf den Rasenflächen stattfinden. Das Duell von Dortmund gegen Gladbach läuft dabei im Free-TV.



Es scheint als laufe die Fußball-Bundesliga vor der Winterpause nochmal zur Höchstform auf. Kurz vor Weihnachten wird für die Spieler noch eine englische Woche eingeläutet. In den zehn Tagen wird es insgesamt 27 Anpfiffe geben. Das Top-Spiel wird am 21. Dezember sogar im Free-TV übertragen: Dortmund gegen Gladbach.