Bundesliga: Handballer lassen auf Sky die Bälle fliegen

Pay-TV-Sender Sky zeigt die Handball-Begegnungen von Flensburg gegen Magdeburg und den Rhein-Neckar Löwen gegen Skopje live. Wer entscheidet den 14. Bundesliga-Spieltag für sich?



Am heutigen Donnerstag startet der 14. Spieltag in der Handball-Bundesliga mit dem Match der SG Flensburg-Handewitt gegen den SC Magdeburg. Sowohl das Spiel der seit mittlerweile neun Spieltagen ungeschlagenen Magdeburger als auch die weiteren Partien der DKB-Liga überträgt Sky ab 18.30 Uhr live.