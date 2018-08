Bundesliga: Handballer lassen auf Sky die Bälle fliegen

Pay-TV-Sender Sky zeigt die Handball-Begegnungen von Flensburg gegen Göppingen und Stuttgart gegen die Rhein-Neckar Löwen live. Wer entscheidet den 2. Bundesliga-Spieltag für sich?



Am Donnerstag startet der 2. Spieltag in der Handball-Bundesliga mit dem Match der SG Flensburg-Handewitt gegen frisch auf! Göppingen. Um 18.30 Uhr ist die Begegnung live auf Sky Sport 2 HD zu sehen. Dabei will der Vorjahresmeister aus Flensburg zeigen, dass man wieder auf Titelkurs ist.