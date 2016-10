Bundesliga-Highlight zur UHD-Premiere auf Sky

Am Freitag beginnt auch im linearen Fernsehen das Ultra-HD-Zeitalter auf Sky. Den Auftakt macht dabei natürlich das Aushängeschild von Sky, König Fußball. So wird die Partie von Borussia Dortmund und der Berliner Hertha in ultrahochauflösenden Bildern übertragen.



Seit einer Woche steht auch in Deutschland den Sky-Kunden die nächste Generation der Bildqualität zur Verfügung. Dank der Sky+ Pro Receiver, die für 99 Euro für Neu- und Bestandskunden erhältlich sind und zumindest für die Dauer des Abos genutzt werden können, ist der Empfang von Ultra HD möglich. Am heutigen Freitag nimmt auch der erste der beiden angekündigten UHD-Sender seinen Betrieb auf.