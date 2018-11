Bundesliga-Hit Dortmund - Bayern live und exklusiv bei Sky

Am Samstag steht der erste große Kracher der aktuellen Bundesliga-Saison an. Der BVB aus Dortmund empfängt den Tabellendritten Bayern München.



Selten war die Bezeichnung "Topspiel" treffender gewählt als an diesem 11. Spieltag der Bundesliga-Saison. Auf der extra für solche Zwecke geschaffenen Ansetzungszeit am Samstag um 18.30 Uhr laufen von Zeit zu Zeit auch uninteressante Spiele - je nach dem, was die einzelnen Spieltage so her geben.



Dieses Mal passt der Titel zum Spiel: Borussia Dortmund spielt im heimischen Signal Iduna Park gegen Rekordmeister Bayern München. Allein der Umstand, dass die beiden größten Mannschaften Deutschlands aufeinander treffen reicht schon, um ein Topspiel zu sein. Besondere Brisanz bekommt die Begegnung jedoch dadurch, dass die Bayern bei einer Niederlage bereits sieben Punkte Rückstand auf Dortmund im weiteren Verlauf der Saison wieder gut zu machen hätten.