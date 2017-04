Bundesliga-Konferenz auf Sky mit Rekordquote

Das vergangene Wochenende bescherte Sky die besten Reichweiten der gesamten Saison. Mit verantwortlich dürfte das Revier-Derby zwischen Schalke 04 und Dortmund gewesen sein.



Eine durchschnittliche Einschaltquote von 1,61 Millionen Zuschauern bedeutet Saisonrekord für die Samstag-Konferenz der Fußball-Bundesliga auf Sky, informierte der Anbieter am Montag. Alle Partien des 26. Spieltags zusammen verbuchten über 3 Millionen Zuseher. Die Abrufzahlen über die digitalen Portale sind dabei noch nicht einmal miteingerechnet.