Bundesliga-Premiere von DAZN bei HD Plus am Freitag

Nach Übertragung der Bundesliga-Rechte von Eurosport an DAZN bleiben alle Freitags- und Montagsspiele sowie die Partien am Sonntagmittag weiterhin über HD Plus empfangbar. Los geht es am Freitag.



Auch in der Saison kann man die Bundesliga-Spiele am Freitag, plus die vereinzelten Ansetzungen am Montagabend und Sonntagmittag bei HD Plus weiterhin in höchster Bild-Qualität erleben. Nach dem Wechsel der Rechte an der Live-Übertragung von Eurosport an DAZN ändert sich beim Empfang im TV über HD Plus und Satellit nichts. Alle HD-Plus-Kunden können die Spiele, die nun von DAZN bereitgestellt werden, weiterhin für 5 Euro zusätzlich über den Ausspielweg Eurosport 2 HD Xtra verfolgen.