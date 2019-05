Bundesliga-Programm bei Sky am Wochenende

Es wird das Wochenende der Entscheidungen: Es geht um das Titelrennen zwischen den Bayern und dem BVB, mögliche Entscheidungen im Abstiegskampf und um den Wiederaufstieg von Köln.



Drei Spieltage vor Ende der Saison sind sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga noch keine Entscheidungen gefallen: Der FC Bayern und der BVB sowie rechnerisch auch noch RB Leipzig kämpfen um die Meisterschaft.