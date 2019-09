Bundesliga-Rechte: Woher soll noch mehr Geld kommen?

Die TV-Rechte der Bundesliga spielten zuletzt mehr als eine Milliarde ein, doch den Vereinen ist das noch lange nicht genug. Nun machen sich die ersten Gedanken, wo noch mehr Geld herkommen kann.



Noch mehr Milliarden für den Fußball! Die Begehrlichkeiten sind groß, obwohl die Ausschreibung für den neuen TV-Vertrag noch in der Vorbereitung ist und zunächst einige Fragen mit dem Kartellamt geklärt werden müssen. Doch schon jetzt bringen sich die Bundesligisten in Stellung und machen sich Gedanken, allen voran die Bayern. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß setzen auf Wachstumspotenzial durch neue Anbieter wie Amazon, Apple und Co. - aber wollen die wirklich die deutsche Bundesliga zeigen?