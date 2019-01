Bundesliga-Rückrundenauftakt mit Bayern live im ZDF

Ab Freitagabend rollt der Ball wieder in der Bundesliga und ausnahmsweise nicht nur im Pay-TV bei Eurosport, sondern auch im Free-TV beim ZDF.



Wie gewohnt wird das erste Spiel der Bundesliga-Rückrunde auch frei empfangbar übertragen. Die TV-Rechte hierfür hat sich seit der letzten Vergabe das ZDF gesichert. Somit läuft das Auftaktduell zwischen der TSG Hoffenheim und Rekordmeister Bayern München nicht im Eurosport Player und bei Eurosport 2 HD Xtra, sondern auch live im Zweiten. Anstoß ist um 20.30 Uhr.