Bundesliga: Sky am 34. Spieltag auf finaler Torjagd

Bei Sky fällt am Samstag die Entscheidung live, wie der 34. Spieltag endet und wer in die 2. Bundesliga absteigen muss. Besonders gezittert werden dürfte bei der Partie HSV gegen Wolfsburg.



In der Bundesliga fällt am Samstag die Entscheidung: Aufstieg in die Königsklasse oder Kampf in der Relegation? Vor allem im Hamburger Volksparkstadion wird es ernst. Nur ein Sieg kann dem HSV helfen, den Weg in die Relegation zu verhindern. Wolfsburg hingegen benötigt lediglich einen Punkt, um diesem Schicksal zu entgehen.