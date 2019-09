Bundesliga-Topspiel Leipzig - Bayern via Sky Q in UHD

Nach der Länderspielpause wartet nun der vierte Bundesliga-Spieltag. Am Samstag steht auch gleich ein Gipfeltreffen ins Haus, wenn Tabellenführer RB Leipzig den Tabellennachbarn Bayern München empfängt - via Sky Q auch in UHD.



Die roten Bullen aus Leipzig haben als einzige Mannschaft noch keinen Punkt abgegeben, während die Bayern durch das Unentschieden zum Saisonauftakt gegen Hertha BSC "nur" sieben Punkte auf dem Konto hat.