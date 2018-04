Bundesliga-Wochenende bei Sky

Der 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga läutet den Endspurt der Saison ein. Fast alle Entscheidungen in der Bundesliga sind noch offen. Bei Sky sehen Zuschauer insgesamt acht Partien.



Ob Abstiegskampf oder das Rennen um die internationalen Plätze - Fußballfans dürften sich bereits auf den 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga freuen. Sky zeigt die Begegnungen drei Spieltage vor Saisonende. Dabei ist Wolfsburg gegen den HSV und Freiburg gegen Köln am Samstagnachmittag live und exklusiv zu sehen.