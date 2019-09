Bundesliga ab 2020 bei ESPN+ zu sehen

Die Fußball-Bundesliga ist in der kommenden Spielzeit ab August 2020 auch auf dem Streamingdienst ESPN+ in den Vereinigten Staaten zu sehen.



Die umfangreiche Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Sportsender machte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag bekannt. So sollen auf ESPN+ mehr als 300 Spiele auf englisch und spanisch live und auf Abruf zu sehen sein, wie es in der Mitteilung hieß. Auch der Supercup, die Relegation sowie Spiele der 2. Bundesliga sollen Teil der langfristigen Vereinbarung, zu deren Dauer die DFL keine Angaben machte, sein.