Bundesliga bei Eurosport und Sky: Wird der BVB Herbstmeister?

An diesem Bundesliga-Wochenende kann Borussia Dortmund bereits zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde die Herbstmeisterschaft eintüten. Ob das klappt, kann man wie immer bei Sky und Eurosport verfolgen.



An diesem Freitag eröffnen zu erst einmal der 1.FC Nürnberg und der VfL Wolfsburg den 15. Spieltag. Die Freitagspartie wird um 20.30 Uhr angestoßen und ist bei Europsport 2 HD Xtra sowie online im Eurosport Player zu sehen, die restlichen Paarungen wie gehabt bei Sky. Am Samstag dann steigt neben den fünf Nachmittagsbegegnungen auch das Topspiel des Wochenendes.