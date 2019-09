Bundesliga bei Sky und DAZN: Leipzig will 1. Platz verteidigen

Der sechste Spieltag der Fußball-Bundesliga startet diesen Freitagabend in der der Hauptstadt. Aufsteiger Union Berlin empfängt den Tabellen-Neunten aus Frankfurt.



Das Freitagabendspiel gibt es wie gewohnt auf DAZN live und im Anschluss an das Spiel zeigt Sky eine Zusammenfassung in "Bundesliga kompakt" um 22.30 Uhr.



Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann stimmen die Zuschauer im "Countdown" am Samstag ab 14 Uhr auf die um 15.30-Uhr-Partien ein. Die Nachmittagsspiele gibt es in der Konferenz und als Einzelspiel.