Bundesliga im Ausland empfangen

Während es im Inland nicht schwierig ist, die Bundesliga entweder im Pay-TV oder beim Public Viewing auch unterwegs zu verfolgen, ist beim Empfangen der Bundesliga im Ausland etwas mehr Organisation notwendig. Doch auch im Ausland können Interessierte die meisten Partien der Bundesliga empfangen.



Viele Sender haben die Ausstrahlungsrechte erworben



Die DFL informiert Interessierte auf ihrer offiziellen Website über die internationalen Sender, welche Bundesliga-Partien ausstrahlen, da sie eine Live-Sendelizenz erworben haben. Für Nord-, Mittel- und Südamerika sind das beispielsweise die Sender Fox Sports, GoITV, ICRT, ESPN oder Rogers.



Wer bei einem Aufenthalt in Großbritannien Partien des aktuellen Spieltags live sehen möchte, kann bei BT Sport fündig werden. Fox Sports besitzt die Rechte an der Ausstrahlung der Bundesliga für viele asiatische Länder, während in weiten Teilen Afrikas der Sender StarTimes den Fußballbegeisterten die Bundesliga zur Verfügung stellt.