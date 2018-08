Bundesliga im TV: Wenig gibt es kostenlos

Drei Abonnements und mehr als ein halbes Dutzend Sender: Im Fernsehen den Überblick über die diesen Freitag beginnende Bundesliga zu behalten, ist nicht einfach.



Die Fußball-Bundesliga im TV ist unübersichtlich und teuer. Ein Überblick zu den wichtigsten Fragen:



Wo gibt es Fußball live und kostenlos?



Am ersten Tag der Fußball-Bundesliga zeigt das ZDF am Freitag im frei empfangbaren Fernsehen das Eröffnungsspiel. Das ist eine Ausnahme, denn ohne zusätzliche Bezahlung kann der Fußballfan nur ganz wenige Partien sehen. Das ZDF darf lediglich zwei weitere Punktspiele im frei zu empfangenden Fernsehen zeigen - je ein Spiel am 17. und 18. Spieltag.