Bundesliga im TV mit neuem Mitspieler: DAZN mischt groß mit

Zur neuen Saison in der Fußball-Bundesliga müssen sich die Fans im TV auf einen neuen Akteur einstellen. Der Streamingdienst DAZN übernimmt das Angebot von Eurosport. Der geringe Anteil an frei zugänglichen Bundesliga-Bildern hat sich damit nicht verändert.



Beim Saisonvorspiel zwischen Vize Borussia Dortmund und dem deutschen Fußball-Meister Bayern München durfte der Internet-Anbieter DAZN schon mal zeigen, wie er die Bundesliga angehen wird. Der Supercup war der letzte Härtetest, bevor am 16. August für den Streamingdienst der Bundesliga-Alltag beginnt. Übersichtlicher oder gar günstiger macht der DAZN-Einstieg die TV-Berichterstattung von der Bundesliga für die Zuschauer nicht.