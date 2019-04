Bundesliga könnte häufiger im Free-TV laufen - ZDF mit Interesse

In einer bisher einmaligen Kooperation zeigen ARD und Sky am Samstag parallel ein Bundesliga-Spiel. Bis zu sieben Free-TV-Übertagungen aus der Bundesliga sind möglich - auch das ZDF zeigt Interesse.



Dank eines ungewöhnlichen TV-Experiments kommen Fußballanhänger am Samstag in den Genuss eines Bundesliga-Livespiels ohne zusätzliche Bezahlung. Normalerweise laufen lediglich drei Spiele pro Saison im frei zugänglichen Fernsehen, der Rest nur für Kunden von Sky und des Eurosport Players.