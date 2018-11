Bundesliga live bei Eurosport & Sky: Bayern weiter in der Krise?

Der Bundesliga-Kalender hält für den aktuellen Spieltag das erste Montagsspiel der Saison bereit. Es läuft - wie die Begegnung diesen Freitag - bei Eurosport, der Rest wie gewohnt bei Sky.



Die Highlights des 13. Spieltags der Bundesliga-Saison sind sicherlich das Spitzenspiel in Leipzig am Sonntag um 15.30 Uhr zwischen RB und Gladbach, wo der Tabellenvierte den Zweiten empfängt, und der Klassiker zwischen Werder und Bayern tags zuvor zur gleichen Anstoßzeit, wo sich herausstellt, ob die Münchner ihre nationale Misere beenden werden können. Beide Partien werden, wie auch noch fünf weitere Spiele und die Samstags-Konferenz, live bei Sky gezeigt.