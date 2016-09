Bundesminister will Ausbau des Mobilfunknetzes vorantreiben

Während Verkehrsminister Alexander Dobrindt fünf Schritte zum 5G-Netz ankündigt, sieht die Technologie einem Problem entgegen. Ihr gehen die Mobilfunkfrequenzen aus.



In "Fünf Schritten zu 5G" sind die Pläne überschrieben, mit denen Alexander Dobrindt (CSU), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, den Netzausbau weiter vorantreiben möchte. Deutschland solle zum Leitmarkt für 5G werden und als erstes Land ein flächendeckendes 5G-Netz bereitstellen, so der Minister.