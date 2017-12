Bundesnetzagentur bekräftigt Kritik an Tarifoption "StreamOn"

Die Bundesnetzagentur hat Teilaspekte von "StreamOn" am Freitag mit sofortiger Wirkung untersagt. Bereits vor einigen Wochen wurde die Zubuchungs-Option von der Agentur beanstandet.



Die Bundesnetzagentur hat der Telekom Teilaspekte an der mobilen Daten-Flatrate "StreamOn" am Freitag untersagt. Mit der Entscheidung werde sichergestellt, dass die europäischen Vorschriften über das Roaming und die Netzneutralität eingehalten werden, hieß es.



"StreamOn kann weiterhin von der Telekom angeboten werden", betonte Jochen Homann, Präsident der Behörde. "Im Interesse der Verbraucher sind aber Anpassungen bei der Ausgestaltung notwendig." Die Kritik seitens der Agentur wurde erstmals Anfang Oktober publik, damals wurde noch eine Wochenfrist eingeräumt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).