Bundesnetzagentur sperrt Produkte im Internethandel

Das Internet erleichtert den internationalen Handel, viele Produkte können jedoch auch unerwartete Probleme verursachen. Im vergangenen Jahr sperrte die Bundesnetzagentur fast eine Million Geräte, die zu Funkstörungen führen könnten, viele davon kamen aus China.



Die wichtigste Frage beim Produktkauf im Internet ist immer häufiger die nach dem Preis. In vielen Ländern werden Geräte deutlich günstiger angeboten als in deutschen Online-Shops, allerdings hat die Geschichte auch einen Haken: Viele der Geräte entsprechen nämlich nicht den hiesigen Spezifikationen und sorgen so immer wieder für Probleme. Aus diesem Grund hat die Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr fast eine Million Produkte von 537 Online-Händlern gesperrt, wie die Behörde am Montag mitteilte.