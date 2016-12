Bundesrat will Beleidigungsparagraph streichen

Der Majestäts-Beleidigungsparagraph, der ZDF-Moderator Jan Böhmermann im Streit mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan beinah zum Verhängnis geworden wäre, soll nun gestrichen werden.



Der Bundesrat fordert die sofortige Streichung des Beleidigungsparagrafen 103 Strafgesetzbuch, der jüngst als Böhmermann- oder Erdogan-Paragraf in die Schlagzeilen geriet. Die Länderkammer beschloss am Freitag eine entsprechende Initiative der Länder Hamburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Niedersachsen. Der Beschluss wird nun im Bundestag eingebracht.