Bundesregierung schmettert Medienschelte aus Russland ab

Fahren deutsche Medien eine russlandfeindliche Kampagne? So sieht es zumindest das russische Außenministerium. Jetzt meldet sich die Bundesregierung zu Wort: Russland habe "wenig Ahnung von Deutschland und der Pressefreiheit".



Das russische Außenministerium sieht sein Land im Fadenkreuz der deutschen Regierung und die Medien der Bundesrepublik als deren Instrument. So hatte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums deutschen Medien vorgeworfen, nicht nur von der Bundesregierung beinflusst zu werden, sondern darüber hinaus eine gezielte Kampagne gegen russische Medien zu führen. Nun weist Regierungssprecher Steffen Seibert diese Anschuldigungen mit Nachdruck zurück.