Bundesregierung wehrt sich mit Geld gegen Informationsansprüche

Kanzleramt, Bundesministerien und Bundesbehörden gaben von 2009 bis 2017 über 1,8 Millionen Euro für Anwälte aus, um unliebsame Anfragen von Journalisten und Bürgern abzuwehren



Das geht aus einer Antwort der Regierung auf eine kleine Anfrage von Martina Renner (Die Linke) und der Bundestagsfraktion "Die Linke" hervor. (BT-Drs. 19/2001)