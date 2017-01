Bundestagsstudie warnt vor Meinungsrobotern im Internet

Meinungsroboter im Internet vergiften nach einer Bundestagsstudie nicht nur die politische Debattenkultur, sondern können bei knappen Mehrheiten auch Wahlergebnisse beeinflussen.



Die sogenannten Social Bots hätten "das Potenzial, das Vertrauen in die Demokratie zu unterlaufen", heißt es demnach in einem Bericht des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Bundestag, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe.