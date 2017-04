Bundestagswahl 2017: 56 Prozent der Deutschen für Online-Wahl

Bei der Bundestagswahl 2017 würden mehr als die Hälfte der Deutschen gern per Internet abstimmen. Auch beim Misstrauen gegenüber Online-Wahlen überraschte die Statistik von Statista.



Wie eine von Kaspersky Lab bei Statista in Auftrag gegebene Umfragen zeigt, würde mehr als jeder zweite Deutsche gern im Internet seine Stimme abgeben. Außerdem glauben die Deutschen eher, dass man digitalen Wahlen vertrauen, denn misstrauen sollte. So haben 39 Prozent grundsätzlich Vertrauen in eine Online-Wahl. Nur 27 Prozent misstrauen ihr.