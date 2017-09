Bundestagswahl 2017: Das Erste ist schon am Nachmittag dabei

Zur Bundestagswahl 2017 stehen alle Sender in den Startlöchern, um pünktlich 18.00 Uhr die ersten Hochrechnungen zu präsentieren. Das Erste beginnt schon am späten Nachmittag mit seiner Wahlsendung.



Die Frage wer Deutschland künftig regieren wird ist zumindest teilweise so gut wie beantwortet. Interessant ist, wie die anderen Parteien, außer der CDU, abschneiden werden. Vom besonderen Interesse ist hier natürlich die AfD. Am 24. September werden die Korrespondentinnen und Korrespondenten des ARD-Hauptstadtstudios aus dem Herzen des Regierungsviertels berichten. Sie liefern Analysen und Hintergrundberichte in Fernsehen, Hörfunk und online.