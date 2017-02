Bundeswehr-Youtube-Serie "Die Rekruten" soll Nachfolger erhalten

Für die Bundeswehr hat sich die zunächst belächelte Youtube-Serie "Die Rekruten" als Erfolg erwiesen. Nun plant das Verteidigungsministerium einen Nachfolger, der zwar genauso aufwändig werden, sich jedoch mit einem anderen Thema beschäftigen soll.



Nach der erfolgreichen Bundeswehr-Serie "Die Rekruten" nimmt das Verteidigungsministerium ein weiteres Internet-Projekt in Angriff. Für die zweite Jahreshälfte sei ein ähnliches Vorhaben geplant, das einen vergleichbaren Umfang, aber ein anderes Thema haben werde, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Darüber hinaus sollen - wie bereits angekündigt - einzelne Protagonisten der "Rekruten"-Doku weiterhin filmisch begleitet werden.