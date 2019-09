Bundeswehr startet neue YouTube-Serie "Die Rekrutinnen"

Am Montag (30. September) startet die Bundeswehr wieder einen Werbefeldzug auf YouTube. Nach dem Erfolg der Serie "Die Rekruten" vor drei Jahren gibt es jetzt eine Fortsetzung mit weiblichen Protagonisten.



Die Bundeswehr veröffentlicht eine neue Serie über die Grundausbildung. Im Fokus bei "Die Rekrutinnen" stehen natürlich sieben junge Frauen und ihre männlichen Kameraden auf ihrem Weg in die Streitkräfte.